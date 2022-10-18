Губернатор Воробьев объявил о досрочном окончании мобилизации в Подмосковье

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В Подмосковье досрочно завершили призыв военнообязанных граждан из запаса в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона отметил, что вручение повесток прекращается, а те, у кого они уже есть на руках, могут не являться в военкомат, сообщает «360».

Мы все слышали заявление президента, который сказал о том, что в течение следующих двух недель, а это было на прошлой неделе, частичная мобилизация закончится. Мы смогли сделать это досрочно, — заявил Воробьев.

Губернатор также добавил, что на протяжении всего периода мобилизации в подмосковном регионе работали 30 военкоматов, каждый муниципалитет, все областные территории были вовлечены в эту работу.

Спасибо всем ребятам призывного возраста. Всем бойцам, которые пришли в военкоматы, — заключил Воробьев.

Глава Подмосковья также заверил, что власти ставят важной задачей продолжать обеспечивать вниманием и заботой семьи мобилизованных военнослужащих.

Между тем президент России Владимир Путин пока не планирует специального заявления или указа об окончании частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Спикер Кремля подчеркнул, что Минобороны России для каждого региона установило мобилизационные показатели по численности. Некоторые регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено, добавил Песков.