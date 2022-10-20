Новости регионов: мобилизованному тюменцу дали 759 рублей вместо 200 тысяч

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Волгограде коллекторов оштрафовали на 2 млн рублей. Как отмечается, за прошедшие девять месяцев текущего года приставы получили от жителей Волгограда порядка 348 жалоб на работу компаний по возврату просроченных задолженностей. Чаще всего они жаловались на число телефонных звонков и сообщений, а также на грубость и угрозы.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополе будут судить уличенного в получении взяток бывшего заместителя главного врача, информирует newstracker.ru. По версии следствия, речь о получении им в общей сложности более 7 млн рублей. Его обвиняют в нескольких эпизодах получения взяток.

Удмуртия

В Удмуртии люди стали чаще звонить близким, а также дольше разговаривать с ними по телефону. Это стало известно в результате анализа голосового трафика в сентябре, сообщает udm-info.ru. Как отмечается, общая продолжительность телефонных разговоров в сентябре текущего года в республике выросла на 15%, а количество разговоров на человека увеличилось на 4%.

Фото: H. Brehm/blickwinkel/Global Look Press

Ростовская область

В Ростове-на-Дону ветеринары смогли поставить на ноги малыша гуанако, который появился на свет с патологией работы задних ног, пишет rostovgazeta.ru. Имеющаяся патология ограничивала его возможность не только двигаться, но и подниматься с места.

Республика Татарстан

По итогам всероссийской переписи населения Татарстан опубликовал соответствующие сведения. Так, в настоящее время в Казани проживают 1,308 млн человек, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгограде коллекторов оштрафовали на 2 млн рублей, сообщает novostivolgograda.ru. Как отмечается, за прошедшие девять месяцев текущего года приставы получили от жителей Волгограда порядка 348 жалоб на работу компаний по возврату просроченных задолженностей. Чаще всего они жаловались на число телефонных звонков и сообщений, а также на грубость и угрозы.

Фото: Tino Plunert/ZB/Global look Press

Нижегородская область

Нижегородец поймал сома размером с человека, пишет newsnn.ru. Вес рыбы составил 44 кг, а длина — более полутора метров. Как отмечается, чтобы вытянуть рыбу он потратил полчаса.

Свердловская область

Сообщество фанатов нижнетагильской футбольной команды «Уралец» попало в реестр запрещенных сайтов РКН, сообщает tagilcity.ru. Ранее из-за распространения запрещенных в РФ материалов администраторам паблика пришлось удалить восемь постов.

Фото: Robin Loznak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оренбургская область

Сотрудники Бузулукского бора сняли на видео, как бобры строят свои хатки. Как информирует 56orb.ru, специалисты отмечают высокую продуктивность зверьков, которые за неделю способны построить 10-метровую плотину.

Тюменская область

Житель Тюменской области получил 759 рублей вместо обещанных 200 тысяч в качестве единовременной выплаты в рамках частичной мобилизации. Как сообщает nashgorod.ru, супруга мобилизованного отметила, что она пыталась узнать причины таких выплат мобилизованным, однако в военкомате отметили, что начислениями они не занимаются.

Омская область

С начала года в Омской области скончались почти 18 тысяч жителей, пишет gorod55.ru. Так, с января по август в регионе умерли 17 782 человека, а родилось почти в два раза меньше — 10 787 человек. При этом естественная убыль населения составила 6995 человек.

Карелия

В Карелии хотят построить детский лагерь на берегу озера, пишет karelinform.ru. Круглогодичный центр для отдыха и оздоровления несовершеннолетних будет размещен в Костомукше. Лагерь разместится на площади 17 тыс. кв. м, в нем в одну смену смогут отдыхать около 350 детей.

Приморский край

В Уссурийске активисты вызвали полицию, когда обнаружили на полках книжного магазина литературу с ЛГБТ-содержанием, пишет vostokmedia.com. О распространении «пропагандистской» литературы жители Приморья намерены связаться с главным офисом сети магазинов в Москве.

Башкирия

В Башкирии роженицам перестали выдавать наборы для новорожденных. Об этом женщины пишут в соцсетях. Как отметили в Минздраве РБ, действительно не все молодые мамы получили эти наборы, и добавили, что компания «Агидель», производящая эти комплекты, ведет учет таких семей, пишет mkset.ru. В ведомстве отметили, что к концу октября все новорожденные получат подарки.

Хабаровский край

В Хабаровске водитель маршрута № 29, не доехав до конечного маршрута, высадил пассажиров посреди пути и уехал. Свой поступок мужчина объяснил, что у него обеденный перерыв, пишет transsibinfo.com. На поданную жалобу от жителей города отреагировали в управлении транспорта. В ведомстве пообещали провести дополнительный инструктаж для всех водителей маршрутного транспорта. Однако пассажиры отмечают, что такие инциденты на этом маршруте случаются довольно часто.