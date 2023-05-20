В Госдуме рассказали, как защитить дачу от проникновения змей Депутат Госдумы Чаплин: от змей дачу защитит сплошной забор и ультразвуковые «пугалки»

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Обезопасить приусадебный участок от проникновения змей можно, если разобрать мусор и удобрения и установить по периметру хороший забор без свободного пространства внизу, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Он добавил, что на дачах рядом с лесом или болотами лучше установить отпугивающие устройства — ультразвуковые или вибрационные.

Разберите завалы мусора и удобрений на участке, установите забор с хорошим ограждением внизу, чтобы змеи не проползли, то есть у основания забора не должно быть свободного пространства — положите кирпич или бетонный блок. Помогут отпугивающие устройства: ультразвуковые или вибрационные. Также змеи не любят запаха керосина или бензина — обильно смочите горючим тряпочки, прикопайте или разбросайте на участке, — рассказал Чаплин.

По его словам, на даче на случай укуса змеи должны быть антигистаминные препараты, их лучше принять сразу. Собеседник подчеркнул, что во время похода в лес также необходимо взять данные средства.

Нельзя накладывать жгут, лучше, чтобы яд рассосался самостоятельно. Обязательно обратитесь к врачу, в зависимости от количества яда укус может быть смертельным. От маленькой дозы взрослый человек не умрет, а вот дети и животные в большой опасности. Желательно в больницу предварительно позвонить, так как у них для вас должна быть противозмеиная сыворотка, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что если соседи по дачам загрязняют территорию, следует обращаться в суд. Штраф за нарушение может составить до 50 тысяч рублей. По словам Чаплина, нередки случаи, когда отдельные члены садовых товариществ разводят атисанитарию, например вывозят мусор из квартиры в СНТ.