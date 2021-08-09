В Госдуме рассказали, как закрыть въезд нападающим на русскоговорящих

России нет смысла пускать в свой дом тех, кто хочет этому дому навредить. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя предложение спикера парламента Вячеслава Володина запретить въезд в страну нападающим на русскоговорящих.

Если человек публично выражает неприязнь или презрение к русскому языку, к России, русским, другим народам, тут проживающим, то не пустить его в страну достаточно просто. Другое дело, если он этого не делал ранее, но уже приехал сюда, — сказал Затулин.

По словам депутата, если речь идёт о гражданах из Средней Азии, имеющих возможность приезжать в Россию без виз, то отсеиванием тех, кто нападает на русскоговорящих, должна заниматься пограничная служба.

Если мы говорим о людях из дальнего зарубежья, которым для въезда требуется виза, то отсеивать их легче. МИД может им сразу отказывать в ней, — объяснил Затулин.

Ранее Володин предложил запретить въезд на территорию России лицам, которые нападают на русскоговорящих граждан в других странах. Основанием для этого послужили несколько случаев нападения на русскоговорящих жителей в Киргизии. Володин подчеркнул, что такое особенно недопустимо с учётом того, что русский язык носит в республике статус официального.