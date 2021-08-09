Нападающим на русскоговорящих людей предложили закрыть въезд в Россию

Депутаты Госдумы предложили запретить въезд на территорию России лицам, которые нападают на русскоговорящих граждан в других странах. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что основанием для инициативы послужили несколько случаев нападения на русскоговорящих жителей в Киргизии. Депутаты подчеркнули, что такое недопустимо, поскольку русский язык носит в республике статус официального.

Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе — в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей, — написал Володин.

Он добавил, что депутаты решили подготовить обращение на имя главы парламента Киргизии с просьбой лично проконтролировать ситуацию с девушкой-продавцом, которая подверглась недавно нападению из-за общения с покупателем на русском языке.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины произошёл конфликт между депутатами из-за высказывания в адрес русскоязычных жителей страны. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович назвал идиотом и пригрозил судом члену фракции «Слуга народа» Олегу Семинскому, который заявил, что русские жители Украины не будут обладать всеми правами человека благодаря принятию закона о «коренных народах».