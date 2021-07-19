Скандал вспыхнул в Раде из-за «издевательства над русскими»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:39, 20 июля 2021
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
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Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович резко высказался в адрес члена фракции «Слуга народа» Олега Семинского после комментария последнего о русскоговорящих жителях Украины. Его слова приведены на сайте партии.
Семинский ранее написал в Facebook, что русские жители Украины не будут обладать всеми правами человека благодаря принятию закона о «коренных народах». Затем депутат пост удалил, но его скриншот распространяют в Сети.
Рабинович считает, что подобное заявление мог сделать только «идиот», сам закон он считает издевательским.
«Слуги» сами ответили на все вопросы: закон принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке, закон лишил их элементарных прав. Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила: один идиот заявил, что «наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав», — отметил Рабинович.
Он от имени ОПЗЖ пригрозил судом Семинскому за его высказывания.
Ранее стало известно, что закон о коренных народах Украины — это очередной виток виртуальной политики страны и клоунада. Так по поводу указанной правовой нормы высказался глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Он подчеркнул, что украинский закон выглядит неполноценным и недальновидным.