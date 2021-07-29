В Госдуме рассказали, как изменится жизнь россиян в августе

В России с 1 августа вступит в силу ряд новых законов. Их список опубликован на сайте Госдумы РФ.

Так, в стране появится налоговый вычет на занятия спортом. Правда, получить его можно будет с 1 января 2022 года. При этом сумма вместе с другими социальными вычетами не сможет составлять больше 120 тысяч рублей в год.

Новый налоговый вычет <...> — это расходы на здоровье наших граждан. Его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым, — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Помимо этого, с 1 августа водителям не придётся больше предъявлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании. Изменения также коснутся и программы «Дальневосточный гектар»: если россияне успешно освоили один участок, то они смогут получить второй.

Кроме того, руководители регионов страны смогут сами определять виды разрешённой охоты, её сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.

С августа люди без гражданства, находящиеся в России, будут получать временные удостоверения личности сроком на 10 лет. А иностранцы смогут получить российскую визу сроком на шесть месяцев. Для этого им необходимо забронировать жильё или предъявить приглашение от туроператора.

Ранее правительство предложило новый способ борьбы с неплательщиками алиментов. Выручку от продажи недвижимости предложено официально считать доходом, с которого могут взыскиваться деньги в пользу несовершеннолетних детей.