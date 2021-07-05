В Госдуме прокомментировали возможное повышение налогов

Повышение налогов, которое сейчас обсуждается правительством России, может дестимулировать металлургическую отрасль в стране. Об этом в эфире «Радио 1» заявил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Я очень аккуратно относился бы к повышению налогов на добычу полезных ископаемых. Повышая поступления в бюджет от этих отраслей, с одной стороны, можно дестимулировать работу по добыче полезных ископаемых. Высокие налоги не стимулируют разработку месторождений, которые менее доступны для добычи сырья, — цитирует его радиостанция.

По словам Аксакова, это приведёт к тому, что будут разрабатываться только рентабельные месторождения, которые находятся в лёгкой доступности.

Ранее сообщалось, что в России могут заняться донaстройкой налоговой системы, которая предполагает рост отчислений в бюджет на 400 млрд рублей в ближaйшие три года.

В рамках инициативы могут повысить налог на добычу полезных иcкопаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, расширить и скорректировать режим налога на дополнительный доход (HДД) для нефтяников, изменить систему уплаты акцизов и налогообложения состоятельных лиц. Каждый из пунктов принеcёт в бюджет около 100 млрд рублей.