В России могут повысить налоги на 400 млрд рублей

В России могут заняться донастройкой налоговой системы, которая предполагает рост отчислений в бюджет на 400 млрд рублей в ближайшие три года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

В рамках инициативы могут повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, расширить и скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяников, изменить систему уплаты акцизов и налогообложения состоятельных лиц. Каждый из пунктов принесёт в бюджет около 100 млрд рублей.

В акцизной системе же обсуждаются предложения по сахаросодержащим напиткам и некоторым видам алкоголя. Речь идёт о введении новых сборов или улучшении администрирования.

Как отмечается, данные идеи позволят найти средства на реализацию «стратегических инициатив правительства».

Ранее сообщалось, что российский кабмин поручил проработать вопрос введения акцизов на сладкие напитки. Размер налога может зависеть либо от цены напитка, либо от уровня содержания в нём сахара.