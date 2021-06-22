В России могут ввести налог на сладкие напитки

Правительство России поручило проработать вопрос введения акцизов на сладкие напитки. Размер налога может зависеть либо от цены напитка, либо от уровня содержания в нём сахара, пишут «Ведомости».

Несмотря на то что Минсельхоз не поддерживает инициативу, правительство поручило проработать вопрос заинтересованным ведомствам. Также предлагается подумать о введении акциза на любые безалкогольные напитки, содержащие сахар или подсластители. В любом случае инициатива находится на начальном этапе и требует тщательного исследования.

Если акцизы будут введены, то ожидаемый ежегодный сбор оценивается в размере 20 миллиардов рублей. Однако налог может привести к росту цен, снижению темпов производства напитков и появлению нелегальной продукции, отмечается в сообщении.

Кроме того, по оценке экспертов, вклад в бюджет от акциза будет минимальным. С марта 2020 года по апрель 2021 года продажа газированных напитков и энергетиков увеличилась на 12% и 33% соответственно.

Ранее стало известно, что маркировка табака обогатила бюджет на 5,2 млрд рублей. Такая сумма возникла за счёт уплаты акцизов табачными фабриками, которые ранее не отчитывались о своей деятельности и не платили налоги.