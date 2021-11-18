В Госдуме предложили запретить продажу метилового спирта

Реализацию метилового спирта в России необходимо полностью запретить, считает член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он отметил, что сейчас в стране нет потребности в его производстве, при этом последствия его попадания в организм чудовищны. Парламентарий направил в правительство письмо с соответствующей инициативой, пишет «Газета.Ru».

В связи с чудовищными последствиями от бесконтрольной реализации метилового спирта, а также наличием аналогов для промышленных, бытовых целей, предлагаю запретить продажу метилового спирта в Российской Федерации, — говорится в обращении депутат.

Хамзаев подчеркнул, что профильные министерства не могут обеспечить безопасность россиян в этой сфере, поскольку действующие законодательные нормы по защите здоровья граждан и ограничению попадания яда, просто не работают.

Он также пояснил, что сейчас производить и продавать метиловый спирт нецелесообразно, на рынке существуют различные его заменители.

Ранее сообщалось, что в Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом. Возраст пострадавших составляет 21–22 года. Они находятся в Центре острых отравлений городской клинической больницы № 7.Состояние троих из них оценивается как тяжёлое.

Другой случай произошёл в Свердловской области, где в октябре местным жителям продали алкоголь на основе метилового спирта. Это вызвало серию отравлений, жертвами которых стали 35 человек. Полиция задержала четверых подозреваемых.