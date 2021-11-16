В Госдуме предложили законодательно ограничить штрафы за медленную доставку

Чтобы не получить штраф за медленную доставку, курьеры постоянно нарушают ПДД и ставят под угрозу здоровье других людей. Поэтому штрафы за несвоевременную доставку следует ограничить на законодательном уровне, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов. Об этом пишет «Парламентская газета».

В стремлении избежать денежного наказания и добраться до нужного адреса в срок во что бы то ни стало курьеры часто нарушают правила дорожного движения, что приводит к ДТП, — высказался Романов.

В качестве аргумента своей позиции он вспомнил случай, когда 25-летний курьер из Киргизии Улукбек Ысмайылов сбил на машине восьмилетнюю девочку. Инцидент произошёл в августе, однако виновнику удалось убедить потерпевшую сторону не обращаться в правоохранительные органы в обмен на оплату медицинской помощи девочке. Однако, узнав, что лечение обойдётся ему в 150 тысяч рублей, Улукбек спешно вернулся в Киргизию. Теперь Романов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой наказать виновника.

Нужно добиваться от киргизской стороны выдачи виновника аварии, а от него самого — полной компенсации расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей девочки, — резюмировал он.

Ранее NEWS.ru выяснил, из-за чего курьеры Delivery Club устроили забастовку в Санкт-Петербурге. Доставщики еды жалуются на внезапное удлинение маршрутов от точки выдачи до потребителя, из-за чего им приходится ездить из одного конца города в другой.