Курьерская доля: почему бунтуют доставщики еды

В Санкт-Петербурге курьеры Delivery Club устроили забастовку против изменения условий работы. Доставщики еды жалуются на внезапное удлинение маршрутов от точки выдачи до потребителя, из-за чего им приходится ездить из одного конца города в другой. Те, кто работает на автомобилях, стоят в пробках и расходуют больше бензина. В акции протеста, по словам самих активистов, участвуют несколько сотен человек. В Delivery Club считают, что информация массовости протеста недостоверна. За последние полтора года это уже не последний случай, когда курьеры жалуются на нарушение собственных прав. За это время они успели создать профсоюз и стали добиваться своего. Но не всегда компании идут на уступки бунтующим «героям карантина».

Логистика раздора

По словам одного из участников забастовки в Петербурге, проблемы у работников службы доставки еды возникли 30 октября «из-за логистики Delivery Club». Протестующие выражают недовольство, снимая себе смены в рабочем приложении. Если первые два-три дня протесты поддерживали около 600 человек, то теперь в забастовочном чате их уже больше тысячи. Из них, как оценивает собеседник NEWS.ru, активно участвуют в защите своих прав несколько сотен человек.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Активист также рассказал, с чем приходится сталкиваться курьерам в работе. По его словам, сотрудников службы доставки «заставляют работать по всему Петербургу»:

Рестораны, клиенты и сами курьеры могут находиться в разных частях города. Раньше курьер работал в том или ином районе, который был хорошо знаком. Соответственно, от точки общепита к клиенту маршруты были локализованы на относительно небольшой территории. Сейчас приходится разъезжать по всему городу, вне зависимости от расстояния. Автокурьеры в итоге тратят больше денег на бензин и больше времени на доставку, стоя в пробках. Пешим курьерам, понятно, тоже неудобно мотаться из одного района в другой — незнакомый. Из-за этого случаются опоздания. Из-за опозданий штрафуют.

Некоторые участники акции заявили, что протестующих уже начали увольнять. В частности, тех, кто писал в техподдержку Delivery Club, что им не нравится изменение политики компании. По словам одного из активистов, «начали отключать от работы — просто на кнопку нажали и курьер больше не работает».

Протестующие выдвинули Delivery Club три главных требования: предоставлять работу только в выбранном районе, только со своей отправной точки; отменить штрафы за опоздания; вернуть всех заблокированных курьеров.

Автокурьеры при этом жалуются, что их отправляют работать в чужие районы, не компенсируя затраты на бензин. Водители требуют повышения зарплаты и снятия поминутных штрафов. Другие протестующие указывают на скорое приближение зимы и ухудшение условий труда, так как из-за пандемии пешим курьерам приходится мёрзнуть, ожидая на улице, пока в ресторане готовится заказ.

Однако, как говорит представитель бастующих, со стороны Delivery Club пока нет реакции.

В пресс-службе Delivery Club при этом опровергли сообщения о забастовке. В компании не стали рассказывать, менялись ли алгоритмы работы курьеров, возникли ли трудности в связи с протестами и готов ли менеджмент организации к переговорам.

Информация не соответствует действительности, мы работаем в штатном режиме. Количество курьеров на слотах ежедневно соответствует плановому. С момента закрытия залов ресторанов их заработок вырос на 20%, курьеры стараются использовать возможность заработать в период ограничений, — заявил NEWS.ru представитель Delivery Club.

Краткая история самоорганизации

В профсоюзе «Курьер», который оказывает поддержку протестующим и старается вести диалог с работодателями, предположили, что недовольство доставщиков еды в Северной столице возникло из-за локдауна. Как сообщил NEWS.ru представитель организации Кирилл Украинцев, протесты в курьерской среде начинаются обычно в «период высокого запроса на рабочую силу и большой загруженности». Сейчас увеличилось количество заказов, и курьеры из-за увеличенных маршрутов теряют время и деньги.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам профсоюзного активиста, «приоритет должен быть по отправной точке». Это, как подчёркивает Украинцев, «изначально обговаривалось при трудоустройстве — и в личной оферте, и публично Delivery Club заявляет, что предоставляет возможность работать в определённом районе». Также он отметил, что курьерское движение в России «начинает обретать массовый характер».

Некоторые агрегаторы не очень идут на диалог с трудовыми коллективами. В этом плане Delivery Club более демократично выстраивает подход к общению с профсоюзом и более охотно идёт на уступки, нежели его конкуренты. Важно поддерживать конструктивное общение между рабочими и корпорациями, чтобы последние не получали репутационного ущерба из-за того, что не видят проблем или делают вид, что их нет. Самый главный инструмент в борьбе с нарушениями условий труда и за их улучшение — это низовая самоорганизация. Кирилл Украинцев журналист, председатель профсоюза «Курьер» журналист, председатель профсоюза «Курьер»

Собеседник NEWS.ru отметил, что за полтора года курьерам удалось одержать достаточно много побед в борьбе за свои права. В частности, в июле 2020 года несколько сотен доставщиков еды Delivery Club устроили первую крупную забастовку и смогли добиться выплаты 30 млн рублей за май и июнь. Эти события, подчёркивает Украинцев, положили начало созданию курьерского профсоюзного сообщества.

В октябре 2020 года курьеры Delivery Club в Москве требовали отмены штрафов, заключения прямых трудовых договоров вместо договоров об оказании услуг. Тогда компания пошла навстречу, снизив штрафы за невыход на смену с 3000 до 900 рублей, за непринятый заказ — с 300 до 120.

Часть штрафов была отменена, и в целом мы увидели, что компания пошла на диалог. В ноябре 2020 года состоялись переговоры и условия улучшились, — заявил Украинцев.

Кроме того, представители сообщества проводили флешмобы с требованием выдачи зимних курток. В мае 2021 года в Москве началась забастовка курьеров сервиса «Яндекс.Лавка», они выступали против снижения гарантированной оплаты труда. В результате корпорация вернула «минималку» с 50 до 150 рублей за час. В августе курьерам «Яндекса» также удалось добиться выплаты бонусов по бонусной программе.

Sergey Smirnov/Global Look Press

В сентябре 2020 года NEWS.ru рассказывал, как на фоне рекордно высокой выручки Delivery Club в Сети стало известно, что один из курьеров получил «минусовую зарплату» за 12-часовую смену. Тогда в компании заявляли, что штрафы — это часть «системы мотивации», которая, по их мнению, соответствует российским и международным бизнес-схемам. Однако в профсоюзе «Курьер» подчёркивали, что штрафная система должна быть отменена, потому что она идёт вразрез с нормами Трудового кодекса.