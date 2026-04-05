05 апреля 2026 в 10:04

Фигурирующий в деле Долиной курьер говорил жертвам особое слово

РИА Новости: фигурирующий в деле Долиной курьер говорил потерпевшим пароль

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Курьер Анжела Цырульникова, фигурирующая в деле певицы Ларисы Долиной, забирала деньги у жертв, используя кодовые слова, передает РИА Новости. В материале уточняется, что пароли назначали телефонные мошенники.

Неустановленные лица сообщали потерпевшим кодовые слова для идентификации Цырульниковой, — говорится в документе.

Цырульникова говорила потерпевшим пароль, который делал ее доверенным лицом. После этого, как думали жертвы, ей можно передавать деньги, пояснили журналисты.

Ранее Балашихинский суд Московской области удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной к фигурантам дела о мошенничестве. Аферистов обязали вернуть артистке 62 млн рублей.

Тем временем выяснилось, что Долина столкнулась с падением спроса на свои выступления после громкой истории с «нехорошей» квартирой. Как узнали СМИ, стоимость концертов звезды стремительно снизилась, а продажи билетов продемонстрировали странную динамику. За 12 дней до выступления были выкуплены только левые секции зала и балкона. За три дня — балкон раскупили полностью, однако часть проданных мест в партере и амфитеатре освободилась.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

