Фигурирующий в деле Долиной курьер говорил жертвам особое слово РИА Новости: фигурирующий в деле Долиной курьер говорил потерпевшим пароль

Курьер Анжела Цырульникова, фигурирующая в деле певицы Ларисы Долиной, забирала деньги у жертв, используя кодовые слова, передает РИА Новости. В материале уточняется, что пароли назначали телефонные мошенники.

Неустановленные лица сообщали потерпевшим кодовые слова для идентификации Цырульниковой, — говорится в документе.

Цырульникова говорила потерпевшим пароль, который делал ее доверенным лицом. После этого, как думали жертвы, ей можно передавать деньги, пояснили журналисты.

Ранее Балашихинский суд Московской области удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной к фигурантам дела о мошенничестве. Аферистов обязали вернуть артистке 62 млн рублей.

Тем временем выяснилось, что Долина столкнулась с падением спроса на свои выступления после громкой истории с «нехорошей» квартирой. Как узнали СМИ, стоимость концертов звезды стремительно снизилась, а продажи билетов продемонстрировали странную динамику. За 12 дней до выступления были выкуплены только левые секции зала и балкона. За три дня — балкон раскупили полностью, однако часть проданных мест в партере и амфитеатре освободилась.