В Госдуме предложили создать новое министерство

Депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов предлагает создать министерство лесного хозяйства. Об этом сообщило РИА Новости.

Парламентарий заявил, что лесные пожары с каждым годом случаются всё чаще, при этом имеющихся государственных мощностей для восстановления леса категорически не хватает. Он пояснил, что полномочий федерального агентства для решения проблем отрасли недостаточно.

Нужно срочно принимать решение о создании министерства лесного хозяйства, агентства не хватает. Ему будут нужны полномочия правоохранительных органов. Возможно, там нужен отдельный вице-премьер, — сказал Фетисов.

Он добавил, что если нет министерства, то нет и хозяина, поэтому никто не решает накопившиеся проблемы.

В Якутии лесные пожары не могут потушить более двух недель. В республике действует режим ЧС регионального характера. Дым от лесных пожаров накрыл часть Казахстана, а также достиг Аляски.

Некоторое время назад сообщалось, что огонь приближается к посёлку Сангар, где проживают свыше трёх тысяч человек и находятся резервуары нефтебазы «Саханефтегазбыт».

Между тем президент Владимир Путин отдал ряд поручений в связи с лесными пожарами в Якутии. Так, главе МЧС Евгению Зиничеву поручено увеличить численность группировки по борьбе с огнём.