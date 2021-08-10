Путин поручил нарастить группировку МЧС для тушения якутских пожаров

Президент Владимир Путин отдал ряд поручений в связи с лесными пожарами в Якутии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, главе МЧС Евгению Зиничеву поручено увеличить численность группировки по борьбе с огнём.

Руководству региона, согласно распоряжению главы государства, надлежит подготовить предложения по увеличению мер поддержки жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

В Якутии лесные пожары продолжаются более двух недель. В республике действует режим ЧС регионального характера. Дым от лесных пожаров накрыл часть Казахстана, а также достиг Аляски.

Некоторое время назад сообщалось, что огонь приближается к посёлку Сангар, где проживают свыше трёх тысяч человек и находятся резервуары нефтебазы «Саханефтегазбыт».

Ранее Путин заявил, что таких бедствий вряд ли можно было бы избежать в 2021 году, так как долгая жара и другие погодные явления всегда провоцируют лесные пожары. Он также отметил, что трудности с тушением обусловлены ландшафтами лесов и труднодоступностью территорий.