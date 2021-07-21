Путин: лесных пожаров вряд ли возможно было избежать

Долгая жара и другие погодные явления всегда провоцируют лесные пожары, поэтому этой беды вряд ли можно было бы избежать в 2021 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством, онлайн-трансляция мероприятия ведётся на сайте Кремля.

Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары. И в этом году вряд ли возможно было избежать этой беды вообще, — сказал он.

По его словам, вопрос лесных пожаров остро стоит в повестке дня этого аномально жаркого лета. Неблагоприятная погода возникла практически во всех регионах страны, а главное, «люди страдают, это очевидно».

В ряде регионов всё-таки сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний. Но не везде удалось это сделать, во всяком случае так, как хотелось бы, — добавил политик.

Он считает, что трудности с тушением обусловлены ландшафтами лесов и труднодоступностью территорий. Президент попросил глав Якутии, Карелии и Челябинской области, где сейчас горят леса, доложить о ситуации в их регионах.

Также Путин попросил подготовить предложения о передаче на уровень федеральных властей полномочий по управлению лесами в регионах, где низкая плотность населения и много лесов.

В свою очередь глава МЧС Евгений Зиничев рассказал президенту, что ситуация с пожарами остаётся сложной, а прогноз — неблагоприятным. Сейчас основные усилия спасателей направлены на защиту населённых пунктов и объектов экономики.

Онлайн-трансляция мероприятия ведётся на сайте Кремля.

Ранее в МЧС сообщили, что в России действуют 416 природных пожаров, половина из которых приходится на долю Якутии. Пожары также зафиксированы в Карелии, Магаданской и Костромской областях. В их тушении задействованы 6,5 тысячи человек и свыше тысячи единиц техники, 35 воздушных судов.