В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в выходные дни

Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев считает, что в стране необходимо ограничить продажу алкогольной продукции в выходные дни. По его мнению, объём потребления спиртных напитков в стране и так очень высок, сообщает URA.ru.

Объём потребления алкоголя чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям. Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные. Только в барах можно, — уточнил Хамзаев.

Он призвал поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков. Минимумом возрастного ценза политик назвал 21 год, отметив «важность для страны и её обороноспособности».

Ранее Хамзаев предложил обязать производителей алкогольной продукции размещать на спиртных напитках «страшные картинки» по аналогии с сигаретной продукцией. Под демотиваторы можно занять две третьих площади упаковки, считает он.

Он добавил, что на спиртных напитках следует обязательно указывать, что "алкоголь убивает в любом количестве".С подобной инициативой депутат выступает второй раз. В первый раз Минздрав России пообещал изучить идею Хамзаева, однако никаких действий за этим не последовало.