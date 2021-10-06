В Госдуме ответили, ждать ли пенсионерам новых выплат

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала слухи о новых выплатах пенсионерам в октябре. Она о таковых не слышала, передаёт «ФедералПресс».

К сожалению, не обладаю информацией о повторном выделении средств. Как известно, выплата была произведена по поручению президента, в связи с ростом цен на товары и услуги и фактическим снижением реальных располагаемых доходов пенсионеров. Данная выплата была призвана компенсировать разницу, — объяснила Бессараб.

Она уточнила, что на сентябрьские выплаты пенсионерам потребовалось из бюджета более 450 млрд рублей. Выделить такую же сумму в следующем месяце, по словам Бессараб, достаточно проблематично.

Ранее 103 тысячи человек подписали петицию с просьбой о новой выплате пенсионерам. Автор петиции Валентина Лукашева замечает, что инфляция продолжается, цены на товары не падают и из-за этого пенсионерам приходится делить финансы между коммунальными услугами, продуктами и лекарствами.