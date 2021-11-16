В Госдуме оценили восстановление авиасообщения РФ ещё с пятью странами

Снять запрет на перелёты между странами допустимо, если россияне привиты и имеют QR-коды, а в принимающей стране стабильная ситуация с коронавирусом. Решение о восстановлении авиасообщения необходимо принимать, исходя из безопасных условий для граждан, сообщила депутат Госдумы Татьяна Лобач изданию DailyMoscow.

В начале надо стабилизировать ситуацию — всё, что касается благополучия населения. Но если граждане России привиты, имеют QR-коды и принимающая страна находится в нормальной санитарно-эпидемиологической обстановке, я не вижу никаких препятствий для снятия ограничения со стороны перелётов, — сказала Лобач.

Она добавила, перед тем как снимать ограничения, нужно внимательно изучить санитарно-эпидемиологическую обстановку внутри страны, так как речь идёт о безопасности россиян. Кроме того, Лобач считает необходимым развитие внутреннего туризма.

Ранее сообщалось, что в декабре в России отменяется ряд ограничений на пассажирские перевозки с пятью государствами. Возобновляется авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Кроме того, увеличивается число перелётов из России в несколько стран.