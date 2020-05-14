В Госдуме не поддержали идею отмены общей перемены в школах

https://static.news.ru/photo/cd6b6350-95d7-11ea-8a4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова сообщила, что выступает против отмены общей перемены в российских школах.

Она заявила, что ей трудно представить, как эта система войдёт в школы, так как учащимся придётся перемещаться по образовательному учреждению в любом случае. Кроме того, отмена перемен, по её мнению, может негативно отразиться на социализации детей.

При этом Тутова отметила, что введение некоторых мер безопасности в школах необходимо. В частности, измерение температуры у ребёнка при входе в школу.

Педагогика основана на коллективизме, на умении принимать общие решения, работать в коллективе. Но в условиях, когда мы говорим о сохранении здоровья и жизни школьников, меры безопасности выходят на первый план, — передаёт её слова «Москва 24».