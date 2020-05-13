Роспотребнадзор предложил запретить в школах общение разных классов

Российские школы после открытия заработают в новом режиме, в котором у каждого класса будет своё расписание. Соответствующие рекомендации разработали в Роспотребнадзоре.
Более того, у каждого класса теперь будет только одна учебная комната, как принято в младших классах, а все «продлёнки запретят». Под запрет попадут и массовые мероприятия — собрания и утренники в актовых залах.
Отдельная тема — уборка помещений. Перед началом занятий рекомендуется генеральная уборка, затем дезинфекционные мероприятия будут проводиться несколько раз в день — обрабатывать будут все контактные поверхности, от ручек дверей до унитазов. В классах установят приборы для обеззараживания воздуха, после каждого урока комнаты должны проветриваться. При этом у детей и взрослых будут проверять температуру и контролировать, как они моют руки.
Как писал NEWS.ru, процесс кинопроизводства в России может быть возобновлён с учётом эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что за двое суток до начала киносъёмок все участники должны сдать тесты на коронавирус. В ходе работы всем, кроме находящихся в кадре, надлежит носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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