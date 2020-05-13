Роспотребнадзор предложил запретить в школах общение разных классов

https://static.news.ru/photo/bdcd3cf0-953e-11ea-b055-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российские школы после открытия заработают в новом режиме, в котором у каждого класса будет своё расписание. Соответствующие рекомендации разработали в Роспотребнадзоре.

Предлагается изменить время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов. При этом общение в перерывах разных классов запретят.

Более того, у каждого класса теперь будет только одна учебная комната, как принято в младших классах, а все «продлёнки запретят». Под запрет попадут и массовые мероприятия — собрания и утренники в актовых залах.

Отдельная тема — уборка помещений. Перед началом занятий рекомендуется генеральная уборка, затем дезинфекционные мероприятия будут проводиться несколько раз в день — обрабатывать будут все контактные поверхности, от ручек дверей до унитазов. В классах установят приборы для обеззараживания воздуха, после каждого урока комнаты должны проветриваться. При этом у детей и взрослых будут проверять температуру и контролировать, как они моют руки.

Как писал NEWS.ru, процесс кинопроизводства в России может быть возобновлён с учётом эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что за двое суток до начала киносъёмок все участники должны сдать тесты на коронавирус. В ходе работы всем, кроме находящихся в кадре, надлежит носить маски и соблюдать социальную дистанцию.