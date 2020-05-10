Киношникам разрешили работать в масках

https://static.news.ru/photo/f5fbb132-92ce-11ea-b09c-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Процесс кинопроизводства в России может быть возобновлён с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, подготовленных по просьбе и на основе пожеланий Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

В ведомстве подчеркнули, что за двое суток до начала киносъёмок все участники должны сдать тесты на коронавирус. В ходе работы всем, кроме находящихся в кадре, надлежит носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В рекомендациях отмечается, что процесс следует организовывать так, чтобы на площадке одновременно находилось минимальное количество людей. Сцены с массовкой предлагается перенести на послекарантинный период.

В ведомстве также напомнили о необходимости проведения влажных уборок на съёмочных площадках и применения дезинфицирующих средств, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что иностранным продюсера выделят около 2,3 млрд рублей за съёмки фильмов в России. Программа рассчитана на несколько лет.