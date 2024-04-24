В Госдуме назвали регионы, которые нужно объединить Депутат Матвеев: ЕАО стоит объединить с Хабаровским краем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытка объединить регионы в один неизбежно приведет к конфликту среди элит, а также может спровоцировать недовольство жителей этих субъектов, однако некоторые из них, например ЕАО и Хабаровский край, подходят для данной идеи, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По словам специалиста, это достаточно сложный процесс, поэтому он сомневается, что в ближайшее время что-то подобное произойдет.

Любое объединение регионов — это конфликт элит, которые там находятся. В некоторых случаях — это может вызвать недовольство жителей, ведь многие регионы исторически сложились, — пояснил он.

Тем не менее, уточнил Матвеев, есть несколько регионов, где данная инициатива может состояться. Например, в Еврейской автономной области, которая входила в состав Хабаровского края во времена СССР. Однако есть и риски такого подхода — некоторые населенные пункты после объединения могут остаться на периферии, и там может начаться стагнация.

Хотя есть регионы, такие как Еврейская автономная область, которая в советское время была часть Хабаровского края. Это искусственно созданный регион, где проживает меньше одного процента евреев. Вот его, в теории можно объединить с Хабаровским краем, — сказал депутат.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сейчас в России есть группа регионов, которые следовало бы укрупнить. Она напомнила, что страна имеет достаточно успешный опыт объединения регионов. О каких именно областях идет речь, она не уточнила.