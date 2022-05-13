В Госдуме нашли новое применение зданию посольства Литвы В Госдуме предложили отдать здание посольства Литвы детям из Донбасса

Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил организовать в здании посольства Литвы в Москве образовательный центр для детей из Донбасса. Такую идею он высказал в беседе с РИА Новости после решения Вильнюса отозвать посла из России.

Посольство Литвы после отзыва посла этой страны из России нужно отдать детям Донбасса. Организовать там образовательный центр для детей с освобождённых территорий (Украины. — NEWS.ru), образовательные курсы, подготовку дошкольников, — сказал парламентарий.

По его словам, дети могут там заниматься и получать дополнительное образование, пока на Украине идёт российская спецоперация.

В начале апреля Литва объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией, а также о закрытии российского консульства в Клайпеде. 12 мая Вильнюс принял решение с 1 июня отозвать посла в РФ Эйтвидаса Баярунаса, с 7 июня ликвидировать генконсульство в Санкт-Петербурге.