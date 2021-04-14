В Гидрометцентре сообщили, сколько еще в России сохранится аномальное тепло

https://static.news.ru/photo/7cee6ae8-6587-11e9-b256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Аномальное тепло сохранится на территории европейской России, несмотря на то, что с пятницы температура начнёт понижаться. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью РИА Новости метеоролог отметил, что хотя температура в центре Европейской части России понизится, аномальные показатели тепла сохранятся.

В воскресенье температура будет на три градуса выше нормы, а понизится по отношению к теперешним показателям на 7-8 градусов. В пятницу и субботу будет 15-16 градусов и небольшой дождь, — сказал Вильфанд.

Антициклон начнёт воздействовать на погоду в воскресенье и понедельник, но температура слегка понизится и дневные показатели не будут превышать 10-15 градусов тепла.

Зато заметно снизятся ночные температуры — до значений от +1 до +6 градусов. Тем не менее эти показатели все равно выше нормы на три градуса, заключил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, каким будет лето в России. Об этом писал NEWS.ru.