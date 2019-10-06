https://static.news.ru/photo/efde7a52-e83b-11e9-910a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в конце следующей недели в Москву придёт потепление.

Сегодня и в понедельник максимальная температура в дневное время будет составлять от +2 до +5 градусов. А со вторника начнётся небольшое потепление до +8 градусов. В пятницу ожидается от +9 до +14 градусов, передаёт « МК ».

Как ранее писал News.ru, 6 октября в Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и надвигающимся дождём со снегом. Синоптики предупреждали, что при порывах ветер достигнет 17 метров в секунду.