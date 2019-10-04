В воскресенье, 6 октября, в Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и надвигающимся дождём со снегом.
Об этом сообщается на
В ведомстве заявили, что неблагоприятные погодные явления ожидаются в Москве весь день с 08:00 до 21:00. Спасатели рекомендовали москвичам парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты.
Как ранее писал News.ru, в воскресенье на столичный регион обрушится дождь со снегом. Температура воздуха днём не будет выше трёх градусов тепла. Кроме того, ожидается северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с. В ночь на 7 октября синоптики пообещали похолодание до 0 градусов.
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