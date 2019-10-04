https://static.news.ru/photo/33e22970-e7ff-11e9-802a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В воскресенье, 6 октября, в Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и надвигающимся дождём со снегом.

Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

В ведомстве заявили, что неблагоприятные погодные явления ожидаются в Москве весь день с 08:00 до 21:00. Спасатели рекомендовали москвичам парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты.

Как ранее писал News.ru, в воскресенье на столичный регион обрушится дождь со снегом. Температура воздуха днём не будет выше трёх градусов тепла. Кроме того, ожидается северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с. В ночь на 7 октября синоптики пообещали похолодание до 0 градусов.