В Гидрометцентре майские ливни назвали редчайшим случаем

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

За последние два дня в Москве выпало более 140% месячных осадков, что является уникальным случаем. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, майские дожди побили все рекорды в столичном регионе.

Во второй половине нынешней недели погоду в Москве обусловили фронтальные разделы южного циклона. Сам циклон находится на Украине, но медленно перемещается по южным регионам европейской части России, — передаёт слова Вильфанда телеканал «360» .

Он отметил, что связанные с этим циклоном фронтальные разделы формируют осадки.

Кроме того, по словам Вильфанда, дожди продолжатся 31 мая, но они будут не такими интенсивными. Большая часть осадков выпадет в Новой Москве и в южном и юго-западном административных округах.

Как ранее писал NEWS.ru, из-за ухудшения погоды в столичном регионе в Москве оказались повалены 96 деревьев, 20 автомобилей получили повреждения. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.