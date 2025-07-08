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08 июля 2025 в 19:00

Затяжные дожди превратили дачу в болото? Спасаем грядки от застоя воды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Затяжные дожди превратили вашу дачу в болото? Рассказываем, как спасти грядки от застоя воды. Эти меры помогут сохранить урожай даже в самое дождливое лето.

Чтобы защитить огород от излишней воды, начните с рыхления почвы — это ускорит испарение влаги и предотвратит загнивание корней. Сделайте дренажные канавки между грядками для отвода лишней воды, особенно на участках с тяжелой глинистой почвой. Поднимите урожай с земли, используя доски, спанбонд или пластиковые опоры, чтобы плоды и листья не соприкасались с мокрой почвой и не загнивали.

Удалите сорняки, которые мешают испарению влаги, и замульчируйте грядки опилками или соломой — они впитают избыток воды, а потом их можно просушить и использовать повторно. Для особо ценных культур соорудите временные навесы из пленки или агроткани, чтобы уменьшить попадание дождя на растения.

Ранее был назван многолетник, который отлично цветет на подтопляемых участках.

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советы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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