Неопытных таксистов могут лишить доступа к агрегаторам

Таксистам с небольшим стажем вождения должен быть запрещён доступ к агрегаторам. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил руководитель ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По его мнению, доступ к агрегаторам следует предоставлять таксистам, чей стаж вождения составляет не менее трёх лет. Кроме того, эти люди должны иметь водительское удостоверение, выданное в России или другой стране, где русский язык является государственным.

Генерал также отметил , что таксисты нередко работают сразу с несколькими агрегаторами одновременно и в результате перетруждаются. В связи с этим в программное обеспечение сервиса такси необходимо добавить функцию, которая будет запрещать передачу заказов водителю, превысившему время нахождения за рулём. Нормы труда водителей закреплены в ТК РФ и ПДД.

Глава ГИБДД добавил, что сейчас разрабатывается информационно-цифровая платформа «Безопасность дорожного движения». Агрегаторы получат к ней доступ и смогут тщательнее следить за работой водителей, будут в курсе совершённых ими нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) разослала столичным агрегаторам такси письма с требованием прекратить подключать к сервису водителей специалистов с иностранными правами. В случае его игнорирования дептранс пригрозил обратиться в прокуратуру.