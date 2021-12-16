В ГД поддержали право людей с инвалидностью бесплатно парковаться везде

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий людям с инвалидностью парковаться бесплатно везде. В настоящий момент квота для транспорта, которым управляют люди с инвалидностью, составляет не менее 10% от общего количества мест на платной парковке, но не менее одного места. Об этом пишет ТАСС.

Поправки предлагается внести в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Предполагается, что если специальные места на платной парковке заняты, то люди с инвалидностью получат право бесплатно парковаться на любых местах. При этом их автомобиль должен быть оборудован специальным знаком и внесён в соответствующий реестр.

Один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по труду социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что хотя специальные места имеются практически на любой платной парковке, очень часто они заняты. В результате, люди с инвалидностью вынуждены оплачивать парковку как обычные граждане. Если же они этого не делают, то получают административный штраф.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы в 2022 году вырастет на 1 рубль, по карте «Тройка» — на 4 рубля. В ведомстве добавили, что с 24 декабря на 14% улиц города изменятся тарифы на парковку.