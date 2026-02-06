В ГД озвучили, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ

Участники специальной военной операции и члены их семей имеют право на ряд льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью РИА Новости. Основной федеральной мерой поддержки является компенсация 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

В соответствии с российским законодательством, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, — указал Якубовский.

Также поддержка включает в себя скидку на содержание жилья, коммунальные ресурсы и взносы на капитальный ремонт. Кроме того, для участников СВО предусмотрены дополнительные преференции: возможность оформить отсрочку или рассрочку платежей за ЖКХ без начисления пеней и штрафов на период службы, а также освобождение от банковской комиссии при оплате квитанций.

Регионы вправе устанавливать собственные дополнительные меры поддержки. Для получения льгот необходимо подтвердить свой статус и обратиться в органы соцзащиты, управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.

