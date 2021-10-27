Госдума отклонила законопроект с отменой оплаты ЖКУ для участников ВОВ

В Госдуме отклонили законопроект, предусматривающий отмену коммунальных платежей для участников Великой Отечественной войны. Его зарегистрировали ещё в январе 2020 года. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Ответственный комитет представил законопроект 9 декабря 2020 года. В нём предлагалось освободить участников войны от платы за все виды коммунальных услуг, в том числе за горячее и холодное водоснабжение, электричество, газ, отведение сточных вод, взноса на капитальный ремонт и других платежей. Предполагалось, что это станет одной из мер социальной поддержки.

Мотивировка к законопроекту указана в пояснительной записке и звучит так:

Мы — потомки участников ВОВ, в неоплатном долгу перед ними за их стойкость, самоотверженность, проявленные ими в военные годы в истории страны, за то, что победили фашистов, держали оборону на южных и восточных рубежах страны, защищая её от возможного нападения сателлитов фашистской Германии. Принятие законопроекта будет долгожданной поддержкой участников ВОВ.

Сперва инициативу утвердил ответственный комитет, а после и совет Госдумы. Первое чтение законопроекта состоялось 26 октября. Тем не менее было принято решение его отклонить.

Ранее эксперт-аналитик в области международного и инвестиционного права Кырлан Марчел сообщил, что скидку при оплате услуг ЖКХ могут получить определённые категории пенсионеров, участники ВОВ, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, супруги погибших в аварии, а также инвалиды.