В ГД хотят обязать каналы снабжать выступления президента сурдопереводом

https://static.news.ru/photo/cd143b52-3569-11eb-95e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с её лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать телеканалы предусматривать наличие сурдоперевода во время выступлений президента.

Авторы документа отметили важность формирования для людей с инвалидностью по слуху необходимых условий для адаптации в обществе. Законопроект направлен на лицензиатов — вещателей телеканалов.

Как отметил Миронов, в настоящее время телеканалы должны сопровождать русским жестовым языком 5% своих передач, однако этого мало, притом что многие каналы не придерживаются даже таких скромных требований.

Начинается хаос. В мой адрес поступило огромное количество жалоб и обращений граждан из-за того, что весной многие инвалиды по слуху вовремя не узнали о введении карантина, — рассказал политик.

Текст законопроекта был размещён в электронной базе данных нижней палаты 3 декабря, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций инвалидов заявил, что гарантии прав инвалидов, которые теперь закреплены в Конституции, нужно реализовывать совместно с общественными объединениями.