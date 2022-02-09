В Федерации мигрантов предложили ввести квоты для детей мигрантов в школах

Федерация мигрантов выступила за квоты для детей иностранцев в российских школах. Как заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, такая практика поможет быстрее выучить язык и адаптироваться не только детям мигрантов, но и их родителям. Также он предложил ввести дошкольную подготовку для детей мигрантов, чтобы они быстрее могли выучить язык.

Если приходит ученик, который плохо говорит по-русски, он тянет вниз весь класс. Он просто не понимает, что говорит учитель. Не в том плане, что он какой-то глупый, просто ему не хватает знания русского языка понять, чему его учат, — пояснил Коженов.

Он уточнил, что дети-иностранцы «прекрасно адаптируются» в школах, где их количество не превышает 10%, и выступают «очень хорошим каналом адаптации» для родителей, если те знают язык хуже. Что же касается системы дошкольного образования для детей-иностранцев, то по прохождении её следовало бы создать систему тестирования, которая бы позволяла понять, что школьник способен адекватно воспринимать предлагаемый материал.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что дети мигрантов не должны учиться в российских школах, в то время как российские дети вынуждены «учиться в переполненных мигрантами классах». По мнению Милонова, если мигранты собираются приехать в Россию и при этом у них есть дети, они могут учить их либо в платной школе, либо вообще не привозить их из своей страны.