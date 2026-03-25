25 марта 2026 в 09:35

В эти даты все взойдет стремительно: названы лучшие дни в апреле для работы в огороде и в саду

Фото: D-NEWS.ru
Чтобы получить сказочно богатый урожай, важно учитывать фазы Луны. Растущая Луна, длящаяся от новолуния до полнолуния, направляет соки растений вверх — в эти дни лучше всего сеять томаты, перцы, баклажаны, зелень и цветы.

Убывающая Луна активизирует корни, поэтому это время идеально для посева корнеплодов: моркови, свеклы, редиса, картофеля. В новолуние и полнолуние стоит заниматься прополкой, планированием и ремонтом инвентаря.

В апреле самыми удачными днями для посева томатов, перцев и баклажанов станут 1–3 апреля, когда растущая Луна находится в Раке и Льве — это отличное время для высокорослых сортов. В период с 7 по 9 апреля Луна переходит в Весы и Скорпиона, что благоприятно для пикировки и перевалки рассады. 12–13 апреля, когда Луна в Козероге, можно сеять крепкую рассаду, которая легко приживется в грунте.

А 17–19 апреля, в дни Рыб, хорошо посеять черри и ультраскороспелые сорта. Для зелени — укропа, петрушки, салатов, лука на перо — благоприятны 1–3 апреля для салата и шпината, 7–9 апреля для укропа и листовой петрушки, 12–13 апреля для лука-батуна и 17–19 апреля для свежей зелени быстрого потребления.

Корнеплоды лучше всего сажать 22–24 апреля, когда Луна в Козероге и Водолее — это время для моркови, свеклы и редьки. А 27–30 апреля, при Луне в Рыбах и Тельце, наступает пора посадки картофеля и лука-севка.

Особенно удачным считается 30 апреля — этот день подходит для всех корнеплодов. Следуя лунному календарю, вы заложите основу для отличного урожая.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Балую семью этим мясным рулетом — простые ингредиенты, но все думают, что готовлю к празднику
Шарлотка больше не в моде. Этот «Яблочник» на манке получается нежнее и ароматнее, а съедается за 30 секунд
Этот нежный пирог делится на три слоя при выпечке — получается вкуснее чизкейка. Ароматная слоистая сказка
Соседи обзавидуются: японская хитрость с пинцетом дает 100% всхожесть огурцов даже у начинающих
Не мучайте растения, эти овощи нельзя сажать в теплицы: урожай будет обречен на провал
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появился новый снимок Колокольникова с повзрослевшей дочерью от Раппопорт
В Германии осудили агрессивную «дерусификацию» в Одессе
«Созидательная сила»: Путин высоко оценил роль фермеров в развитии России
Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране
Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
