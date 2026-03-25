В эти даты все взойдет стремительно: названы лучшие дни в апреле для работы в огороде и в саду

В эти даты все взойдет стремительно: названы лучшие дни в апреле для работы в огороде и в саду

Чтобы получить сказочно богатый урожай, важно учитывать фазы Луны. Растущая Луна, длящаяся от новолуния до полнолуния, направляет соки растений вверх — в эти дни лучше всего сеять томаты, перцы, баклажаны, зелень и цветы.

Убывающая Луна активизирует корни, поэтому это время идеально для посева корнеплодов: моркови, свеклы, редиса, картофеля. В новолуние и полнолуние стоит заниматься прополкой, планированием и ремонтом инвентаря.

В апреле самыми удачными днями для посева томатов, перцев и баклажанов станут 1–3 апреля, когда растущая Луна находится в Раке и Льве — это отличное время для высокорослых сортов. В период с 7 по 9 апреля Луна переходит в Весы и Скорпиона, что благоприятно для пикировки и перевалки рассады. 12–13 апреля, когда Луна в Козероге, можно сеять крепкую рассаду, которая легко приживется в грунте.

А 17–19 апреля, в дни Рыб, хорошо посеять черри и ультраскороспелые сорта. Для зелени — укропа, петрушки, салатов, лука на перо — благоприятны 1–3 апреля для салата и шпината, 7–9 апреля для укропа и листовой петрушки, 12–13 апреля для лука-батуна и 17–19 апреля для свежей зелени быстрого потребления.

Корнеплоды лучше всего сажать 22–24 апреля, когда Луна в Козероге и Водолее — это время для моркови, свеклы и редьки. А 27–30 апреля, при Луне в Рыбах и Тельце, наступает пора посадки картофеля и лука-севка.

Особенно удачным считается 30 апреля — этот день подходит для всех корнеплодов. Следуя лунному календарю, вы заложите основу для отличного урожая.

