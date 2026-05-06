Абрикос «не жмотится» на урожай: четыре подкормки по графику — и ветки ломятся от плодов

Абрикос уже давно прижился в садах средней полосы и радует не хуже южных деревьев. Но просто посадить и поливать — мало: без грамотной подкормки урожай будет скромным. Есть простая схема, которая реально работает из года в год.

Секрет — в четырех этапах. Весной, в конце апреля, дереву нужны азот и немного калия: раствор мочевины и сернистого калия льют в канавку по краю кроны или рассыпают золу. Во время завязывания плодов проводят опрыскивание минеральным раствором — питание быстро попадает к завязям через листья. В августе азот исключают: используют фосфор и калий, чтобы дерево восстановилось и не пошло в рост перед холодами. Осенью в ход идет органика — компост или перегной, их раскладывают под деревом и прикрывают листвой.

Если придерживаться этой схемы, абрикос стабильно плодоносит, легче переносит зиму и не «капризничает» в следующий сезон.

