Оладушки готовлю из абрикосов — гости пробуют и закрывают глаза от восторга

Абрикосы без маринада — просто фрукты. Абрикосы в апельсиновом соке с корицей — это взрыв вкуса. Половинки фрукта впитывают сладость и пряность, а при жарке в тесте становятся еще мягче, почти желеобразными. Маринад потом уваривается и добавляется в манговое пюре — никаких отходов.

Что понадобится

300 г муки, 150 мл молока, 100 мл светлого пива, 7 г сухих дрожжей, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 яйца, 50 г сливочного масла. 10–12 абрикосов, 150 мл апельсинового сока, 1 ч. л. корицы. крупное манго, 2 ст. л. лимонного сока. Растительное масло для фритюра, сахарная пудра.

Как я готовлю

Дрожжи растворяю в теплом молоке на 10–15 минут. Смешиваю муку, сахар, соль. Отделяю желтки, взбиваю, добавляю к сухой смеси. Вливаю пиво, дрожжевую смесь, растопленное масло. Замешиваю тесто, оставляю в тепле на 2 часа.

Абрикосы разрезаю, удаляю косточки. Заливаю апельсиновым соком с корицей, убираю в холодильник на 30 минут. Сливаю маринад, увариваю вдвое. Манго пюрирую с лимонным соком, смешиваю с уваренным маринадом.

Белки взбиваю в пену, вмешиваю в тесто. Абрикосы обмакиваю в тесто, жарю во фритюре по 2 минуты с каждой стороны. Выкладываю на бумагу. Подаю теплыми с манговым соусом, посыпав пудрой.