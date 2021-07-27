В ЕР обвинили КПРФ в безответственном отношении к безопасности выборов

КПРФ и «Справедливая Россия» отказались подписывать с «Единой Россией» соглашение «За безопасные выборы». Секретарь Генсовета партии ЕР Андрей Турчак в эфире РЕН ТВ обвинил их в безответственности.

Не все поддержали наше предложение. И КПРФ, и «Справедливая Россия» не сочли возможным поставить свои подписи под этим документом. Это говорит только об одном - о безответственном отношении к безопасности жизни. А это самое главное. Каждый день мы теряем 700 человек. Это боевые потери, — цитирует Турчака телеканал.

Он добавил, что подготовкой этого документа занимался глава больницы в Коммунарке Денис Прoценко. Именно он предложил, чтобы говорить о методиках лечения корoнавируса и вакцинации от него могли говорить только специалисты.

Проценко предложил, чтобы именно специалисты доводили до людей правдивую информацию, чтобы не было фейкoвых новостей этих, всех антипрививoчных историй и прочего, — резюмировал Турчaк.

Ранее «Единaя Россия» подписала соглашение «За безопасные выборы», посвящённое обеспечению cанитарной безопасности в ходе предвыборной кампании, с политическими партиями ЛДПP, «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Зелёные».

Ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин объяснил, почему продолжает поддерживать «Единую Россию». По его словам, действия этой партии создают прочный фундамент российской государственности, поскольку гарантируют принятие нужных решений. Кроме того, члены партии не боятся принимать непопулярные решение, которые необходимы для людей и судеб страны.

Партия «Единая Россия» была образована 1 декабря 2001 года после объединения движения «Единство» и избирательных блоков «Наш дом — Россия» и «Отечество — вся Россия». Основателями партии являются Юрий Лужков, Сергей Шойгу и Минтимер Шаймиев — на тот момент они занимали посты мэра Москвы, министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и президента Татарстана соответственно.