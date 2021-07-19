В Екатеринбурге захотели вырубить все тополя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вырубить все тополя Екатеринбурга из-за пуха. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, в начале июня в городе каждые сутки фиксировалось около 250 выездов пожарных, которым приходилось тушить загоревшийся тополиный пух. Кроме того, пух вызывает аллергию и попадает в квартиры жителей. Чиновник уверен, что за 10–15 лет власти смогут заменить все тополя на деревья других пород.

Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать, — подчеркнул он.

Глава региона отметил, что в городах на Урале мало зелени, в связи с чем жители расстраиваются, даже если вырубают старые и больные деревья.

Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придётся их убрать, — заключил Куйвашев.

Ранее главный внештатный специалист, аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура заявил, что тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию и для людей, склонных к подобным реакциям, никаких особых рисков не представляет. При этом он подчеркнул, что тополиный пух может выступать в качестве переносчика пыльцы других растений, на которые у человека может быть аллергия.