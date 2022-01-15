В двух областях России впервые выявлены случаи заражения «омикрон»-штаммом

Штамм коронавируса «омикрон» впервые выявлен у 15 человек в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Также первые четыре случая заражения «омикроном» зарегистрированы в Свердловской области, сообщает оперштаб региона. Оба источника призвали местных жителей пройти процедуру вакцинации и принять меры по защите собственного здоровья.

В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований. Сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружен штамм «омикрон», в том числе у двоих детей, — написал Ведерников.

Новый штамм вируса подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в области подтверждено 72 875 случаев заражения, в том числе 135 случаев за последние сутки. Выздоровели 68 875 человек, 1352 умерли.

О появлении «омикрона» в Свердловской области написал Telegram-канал регионального оперштаба «СтопCOVID-19 Свердловская область», добавляя, что медслужбы региона приняли необходимые меры. По официальным данным на 16 января, в Свердловской области зафиксировано 205 614 случаев COVID-19 (564 случая за сутки). Умерли 9745 пациентов с инфекцией, выздоровели 180 063 человека.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 29 230 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни, говорится в сообщении оперштаба по борьбе с пандемией. Зафиксировано 686 летальных исходов. Количество смертей за сутки оказалось рекордно малым с июля прошлого года и впервые с этого момента не превысило 700 случаев. За сутки полностью выздоровел 22 731 человек.