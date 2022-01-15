В РФ впервые с июля 2021 года зафиксировали менее 700 смертей из-за COVID

За последние сутки в России выявлено 29 230 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни, говорится в сообщении оперштаба по борьбе с пандемией. Зафиксировано 686 летальных исходов. Количество смертей за сутки оказалось рекордно малым с июля прошлого года и впервые с того времени не превысило 700 случаев.

За сутки в России полностью выздоровел 22 731 человек.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 29 230 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4162 (14,2%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 10 803 534 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,27%. Лидерами по количеству заболевших неизменно являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться не таким серьёзным, как его предшественники. Тому есть свидетельства, сказала специалист.

Она добавила, что от тяжёлой формы коронавируса вакцины защищают хорошо, но только в первые шесть месяцев. Затем защита становится слабее, подчеркнула она.

Кроме того, стало известно, что распространение штамма «омикрон» является последней серьёзной волной коронавируса. В дальнейшем инфекция станет вполне управляемой. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Свердловской области кандидат медицинских наук Александр Харитонов.