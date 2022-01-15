ВОЗ: «омикрон» может быть менее серьёзным штаммом COVID-19

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться не таким серьёзным, как его предшественники. Тому есть свидетельства, отметила она в эфире «Соловьёв Live».

Есть сейчас доказательства, что, кажется, «омикрон» менее серьёзный, но это не значит, что он несерьёзный, — пояснила представитель ВОЗ.

Она добавила, что от тяжелой формы коронавируса вакцины защищают хорошо, но только в первые шесть месяцев. Затем защита становится слабее, подчеркнула она.

Мы ещё находимся на пике эпидемии, — уточнила Вуйнович.

Ранее стало известно, что распространение штамма «омикрон» является последней серьёзной волной коронавируса. В дальнейшем инфекция станет вполне управляемой. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Свердловской области кандидат медицинских наук Александр Харитонов.