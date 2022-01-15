ВОЗ: «омикрон» может быть менее серьёзным штаммом COVID-19
Представитель ВОЗ Вуйнович: «омикрон» может быть менее серьёзным штаммом COVID-19
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:58, 15 января 2022
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться не таким серьёзным, как его предшественники. Тому есть свидетельства, отметила она в эфире «Соловьёв Live».
Есть сейчас доказательства, что, кажется, «омикрон» менее серьёзный, но это не значит, что он несерьёзный, — пояснила представитель ВОЗ.
Она добавила, что от тяжелой формы коронавируса вакцины защищают хорошо, но только в первые шесть месяцев. Затем защита становится слабее, подчеркнула она.
Мы ещё находимся на пике эпидемии, — уточнила Вуйнович.
Ранее стало известно, что распространение штамма «омикрон» является последней серьёзной волной коронавируса. В дальнейшем инфекция станет вполне управляемой. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Свердловской области кандидат медицинских наук Александр Харитонов.