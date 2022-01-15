Эпидемиолог: «омикрон» - последняя серьёзная атака коронавируса
Сергей Попов
Сергей Попов
16:15, 15 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Распространение штамма «омикрон» является последней серьёзной волной коронавируса. В дальнейшем инфекция станет вполне управляемой. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Свердловской области, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Александр Харитонов, его слова приводит официальный портал Екатеринбурга.
Я не думаю, что вирус перестанет мутировать, это точно не последняя его мутация. Но то, что это его последняя серьёзная атака, я согласен, — сказал специалист.