Эпидемиолог: «омикрон» - последняя серьёзная атака коронавируса

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Весной 2022 года в России запустят новое мобильное приложение «Госуслуги», рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передаёт ТАСС. Его особенностью станет более ориентированный подход к пользователю, когда приложение сможет подстраиваться под конкретный профиль.

Весной мы должны запустить новое мобильное приложение «Госуслуги», — отметил Шадаев. На заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Шадаев сообщил об обновлении приложения, которое должно полностью...