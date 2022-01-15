«На сцену вышел «омикрон»: вирусолог Чумаков назвал срок окончания пандемии

Пандемия коронавируса может закончиться в ближайшее время, заявил в эфире «Радио Россия» профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков. Он считает, что с появлением нового и чрезвычайно заразного штамма «омикрон» появился шанс на обретение популяционного иммунитета, так как COVID-19, вероятно, перенесут очень многие, если не все жители планеты.

Назовите мне пандемию, которая длилась больше двух-трёх лет. Не было таких. Была на памяти человечества испанка, это было серьёзное испытание. От 50 до 100 млн человек погибло. Но это тоже завершилось за два с половиной года. Этот вирус никуда не делся, а просто превратился в сезонный грипп. В результате сформировался популяционный иммунитет — стадный иммунитет. Сейчас, в связи с тем, что на сцену вышел «омикрон», может, это как раз и есть шанс, что это быстро закончится, — объяснил Чумаков.

Эксперт добавил, что при заражении «омикроном» заболевание протекает не так, как при предыдущих штаммах коронавируса.

Основные проявления — головная боль, насморк, кашель, раздражение в носу. Типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей. Длится от одного до трёх — пяти дней. Но есть люди, которые с «омикроном» ложатся в больницу, и, к сожалению, некоторые умирают, — пояснил вирусолог.

Ранее руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие окончания пандемии. Он заявил, что СOVID-19 закончится, когда антитела появятся у 70–75% населения. Иммунолог считает, что для этого в течение полугода нужно провести массовую вакцинацию.

В свою очередь основатель компании Microsoft Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса может продлиться ещё долго, однако критическая фаза в мире, вероятно, закончится в 2022 году. При этом он заявил, что пандемия пойдёт на спад, если не появятся новые штаммы коронавируса и не возникнет других «неожиданностей».