Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса

Пандемия COVID-19 закончится, когда антитела появятся у 70–75% населения, заявил руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1». По его словам, этого можно добиться, если в течение полугода накрыть «всю российскую популяцию вакцинным препаратом».

Когда 70–75% населения у нас будут иметь антитела, протективные к инфекции, а это можно сделать, если в течение шести месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом, — сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, когда закончится пандемия.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса может продлиться ещё долго, однако критическая фаза в мире, вероятно, закончится в 2022 году. При этом он заявил, что пандемия пойдёт на спад, если не появятся новые штаммы коронавируса и не возникнет других «неожиданностей».

Гейтс добавил, что, скорее всего, вспышки инфекции в 2022 будут не глобальными, а местными. Миллиардер также выразил надежду, что через два года люди будут вспоминать о вирусе только в момент вакцинации от него.

Между тем российский иммунолог Николай Крючков отверг прогноз Гейтса о затихании пандемии коронавируса к лету 2022 года. Он пояснил, что смертность от COVID вряд ли сильно упадёт, поскольку вирус продолжает мутировать, пытаясь обойти поствакцинный иммунитет и антитела, сформировавшиеся после перенесённого заболевания.