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Билл Гейтс назвал сроки окончания острой фазы пандемии COVID-19 в мире

12:39, 09 декабря 2021
Билл Гейтс назвал сроки окончания острой фазы пандемии COVID-19 в мире Фото: Radek Petrasek/CTK/Global Look Press
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса может продлиться ещё долго, однако критическая фаза в мире может закончиться в 2022 году, передаёт Business Insider. Ранее Гейтс заявил, что пандемия пойдёт на спад, если не появятся новые штаммы коронавируса и не возникнет других «неожиданностей».

Возможно, было бы глупо делать ещё одно предсказание, но я думаю, что острая фаза пандемии завершится когда-нибудь в 2022 году, — написал Гейтс в обзоре года.

Он добавил, что, скорее всего, вспышки инфекции в 2022 будут не глобальными, а местными. Миллиардер также выразил надежду, что через два года люди будут вспоминать о вирусе только в момент вакцинации от него.

Ранее российский иммунолог Николай Крючков отверг прогноз Гейтса о стихании пандемии коронавируса к лету 2022 года. Он пояснил, что смертность от COVID вряд ли сильно упадёт, поскольку вирус продолжает мутировать, пытаясь обойти поствакцинный иммунитет и антитела, сформировавшиеся после перенесённого заболевания.

22 ноября в ЮАР был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название «омикрон». Согласно мнению экспертов, штамм может оказаться более контагиозным, чем остальные варианты коронавируса.

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