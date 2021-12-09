Билл Гейтс назвал сроки окончания острой фазы пандемии COVID-19 в мире

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса может продлиться ещё долго, однако критическая фаза в мире может закончиться в 2022 году, передаёт Business Insider. Ранее Гейтс заявил, что пандемия пойдёт на спад, если не появятся новые штаммы коронавируса и не возникнет других «неожиданностей».

Возможно, было бы глупо делать ещё одно предсказание, но я думаю, что острая фаза пандемии завершится когда-нибудь в 2022 году, — написал Гейтс в обзоре года.

Он добавил, что, скорее всего, вспышки инфекции в 2022 будут не глобальными, а местными. Миллиардер также выразил надежду, что через два года люди будут вспоминать о вирусе только в момент вакцинации от него.

Ранее российский иммунолог Николай Крючков отверг прогноз Гейтса о стихании пандемии коронавируса к лету 2022 года. Он пояснил, что смертность от COVID вряд ли сильно упадёт, поскольку вирус продолжает мутировать, пытаясь обойти поствакцинный иммунитет и антитела, сформировавшиеся после перенесённого заболевания.

22 ноября в ЮАР был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название «омикрон». Согласно мнению экспертов, штамм может оказаться более контагиозным, чем остальные варианты коронавируса.