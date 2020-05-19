В Думе предложили ужесточить наказание за преступления против пенсионеров

https://static.news.ru/photo/3e77b754-99b8-11ea-8b60-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Преступления в отношении пенсионеров должны считаться обстоятельством, отягчающим наказание. С такой законодательной инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР. Однако правительство её не поддержало.

Законопроект, в частности, предлагает внести изменения в статью 63 Уголовного кодекса. Как сказано в пояснительной записке к документу, ужесточение уголовной ответственности за преступления, направленные против лиц пожилого возраста, предусмотрено в законодательстве многих стран мира.

Авторы поправок выразили мнение, что подобная мера в России является крайне актуальной, необходимой и обоснованной, передаёт РИА Новости.

В официальном отзыве правительства указано на постановление Пленума Верховного суда от 27 января 1999 года, согласно которому престарелые могут быть отнесены к лицам, находящимся в беспомощном состоянии. При этом само по себе достижение пенсионного возраста, подчеркнули в кабмине, не может однозначно свидетельствовать об уязвимом состоянии потерпевшего и неспособности защитить себя и оказать активное противодействие преступному посягательству.

В отзыве также указали на отсутствие статистических данных, которые свидетельствуют о неэффективности или недостаточности действующих уголовных норм.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Совете Федерации предложили в условиях самоизоляции разрешить пожилым людям старше 65 лет гулять во дворе и около дома при условии, что те будут делать это по очереди.