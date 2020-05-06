В Думе предложили представить к госнаградам борющихся с COVID-19 врачей

Медиков, борющихся с коронавирусом, предложили представить к госнаградам. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.
Давайте инициируем к государственным наградам и увековечим память всех погибших медицинских работников, — предложил он в ходе онлайн-заседания с участием главы Минздрава.
В свою очередь Михаил Мурашко предложил обсудить этот вопрос позже. В частности, он посчитал возможным вернуться к данному вопросу, когда выйдет указ президента по страховым выплатам,
Ранее Мурашко сообщил, что дополнительные выплаты медикам за работу с заражёнными коронавирусом пациентами приходят без задержек. По его словам, выплаты, на которые выделено 10 млрд рублей, начали поступать врачам в феврале, писал NEWS.ru.
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