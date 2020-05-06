В Думе предложили представить к госнаградам борющихся с COVID-19 врачей

https://static.news.ru/photo/1f07e326-8f8b-11ea-bc79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медиков, борющихся с коронавирусом, предложили представить к госнаградам. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Давайте инициируем к государственным наградам и увековечим память всех погибших медицинских работников, — предложил он в ходе онлайн-заседания с участием главы Минздрава.

В свою очередь Михаил Мурашко предложил обсудить этот вопрос позже. В частности, он посчитал возможным вернуться к данному вопросу, когда выйдет указ президента по страховым выплатам, передаёт ТАСС.

Ранее Мурашко сообщил, что дополнительные выплаты медикам за работу с заражёнными коронавирусом пациентами приходят без задержек. По его словам, выплаты, на которые выделено 10 млрд рублей, начали поступать врачам в феврале, писал NEWS.ru.